Раскрыты способы подобрать идеальный спортивный бюстгальтер

Брафиттер Уэйкфилд-Скарр: идеальный спортивный топ должен прилегать к телу

Брафиттер Джоанна Уэйкфилд-Скарр раскрыла способы подобрать идеальный спортивный бюстгальтер. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Эксперт посоветовала присмотреться к тем вариантам, которые плотно прилегают к телу. При этом она отметила, что чашки должны полностью облегать грудь. Кроме того, Уэйкфилд-Скарр заявила, что задняя резинка должна с легкостью оттягиваться от спины, а лямки не впиваться в плечи.

Вдобавок специалистка рассказала, как подобрать спортивный топ для каждого размера груди. Так, для маленького бюста можно выбрать компрессионный бюстгальтер с укороченным верхом, который обычно надевается перед занятиями йогой. Что касается обладательниц большой груди, то им рекомендуется обратить внимание на изделие с технологией инкапсуляции, где задние лямки сшиты вместе и создают трехмерную форму для поддержки.

В апреле эксперты бренда нижнего белья Lounge Underwear раскрыли оптимальную частоту стирки бюстгальтера. По словам специалистов, она зависит от того, насколько активный образ жизни ведет обладательница данного предмета гардероба. Так, офисным работницам следует совершать указанную процедуру раз в два-три дня, а тем, кто много двигается и занимается спортом, предпочтительно удалять загрязнения с изделий ежедневно.