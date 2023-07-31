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14:25, 31 июля 2023Экономика

В России начали продавать китайские автомобили с караоке

В России появились китайские электрохэтчбэки GAC Aion Y Plus с режимом караоке

Изображение: GAC

Автодилеры привезли в Россию китайский электрический пятидверный хэтчбэк GAC Aion Y Plus, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на обзор предложений дилеров Московской области, Краснодарского края и Приморья.

Автомобиль 2023 года выпуска можно приобрести по цене от 2,5 до 3 миллионов рублей. Таким образом, китайский автомобиль оказывается недорогой альтернативой электрокроссоверу «Москвич 3е». В салоне машины установлена цифровая панель и мультимедиа-система с дисплеем диагональю 14,6 дюйма (более 37 сантиметров), которая обладает функцией караоке. Кроме того, автомобиль оснащен камерой кругового обзора и панорамной крышей, а передние кресла машины можно разложить так, чтобы организовать спальные места.

В GAC Aion Y Plus установлен двигатель мощностью 204 лошадиные силы. В зависимости от емкости батареи автомобиль может ехать от 510 до 610 километров без подзарядки. Машина появилась на китайском рынке осенью 2022 года, ее стоимость составляет от 24,8 тысячи до 28 тысяч долларов (от 2,26 до 2,56 миллиона рублей).

Ранее в России начали продавать китайский электрокроссовер Baojun Yueye стоимостью от 2,3 миллиона до 2,5 миллиона рублей. Машина оснащена двигателем мощностью 68 лошадиных сил и развивает скорость до 100 километров в час.

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    Мария Черкасова
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