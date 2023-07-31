В Британии утилизировали танки Challenger 2 вместо передачи их Киеву

The Times: Британия уничтожила танки Challenger 2, не передав их ВСУ

Великобритания уничтожила десятки танков Challenger 2, которые могли бы быть переданы украинской армии в качестве военной помощи. Об этом сообщает издание The Times.

Уточняется, что технику было решено утилизировать в связи с тем, что она «не подлежит ремонту». «Минобороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Вооруженных сил Украины. Утилизировано 43 танка Challenger 2», — говорится в материале. По данным газеты, их уничтожение обошлось британским налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что украинские войска столкнулись с трудностями в использовании Challenger 2 из-за требований властей Великобритании по их эксплуатации и обслуживанию. В частности, от Киева требуют гарантий, что он не будет использовать поставленную технику в рискованных операциях, чтобы они не были уничтожены или захвачены российскими военными.