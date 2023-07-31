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15:13, 31 июля 2023Силовые структуры

Юрист назвал возможное наказание для похитившего на 14 лет девушку россиянина

Юрист Нечаева усомнилась в пожизненном для похитившего на 14 лет девушку мужчины

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мужчина, который на протяжении 14 лет насильно удерживал похищенную девушку в поселке Смолино Челябинской области, вряд ли получит наказание в виде пожизненного лишения свободы, предположила юрист Екатерина Нечаева. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала возможное наказание для похитителя.

«Если он будет признан вменяемым, то тогда будут суммироваться все сроки по вменяемым ему статьям. Так как преступления тяжкие, то я полагаю, что будет максимальный срок, который предусматривает кодекс за каждый отдельный эпизод. При этом я думаю, что вряд ли будет пожизненный срок лишения свободы. Может быть, 17 лет», — сообщила Нечаева.

Юрист объяснила, что на практике пожизненное лишение свободы дают преступникам, которые лишили жизни несколько человек.

При этом собеседница «Ленты.ру» отметила, что похититель может быть отправлен на принудительное лечение, если будет признан невменяемым.

«Лечебные учреждения бывают двух типов: специализированный тип — тюремный и обычная психбольница. По таким тяжким статьям, если будет лечение, то в специализированном учреждении тюремного типа. После прохождения лечения он будет отпущен домой», — заключила она.

По данным следствия, похититель в 2009 году под предлогом распития спиртного привез к себе в частный дом девушку, которую удерживал следующие 14 лет. Спастись из плена ей удалось, когда мужчину доставили в лечебное учреждение из-за обострения психического заболевания. Девушка рассказала правоохранителям, что другой женщине не удалось спастись от похитителя.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ.

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    Алена Шевченко
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