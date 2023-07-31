Стали известны подробности о похитившем на 14 лет девушку россиянине

Соседка похитившего девушку на 14 лет рассказала «Ленте.ру» о его скрытности

Мужчина, который на протяжении 14 лет насильно удерживал похищенную женщину в поселке Смолино Челябинской области, вел скрытный образ жизни. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала местная жительница, пожелавшая остаться анонимной.

«Ему 51 год. Знаю, что был судим по малолетке, в 1995 году освободился», — поделилась она. По словам женщины, мужчина проживал с матерью и много пил.

«Он не появлялся на людях, ни с кем не общался. Никто его не видел, давно ничего про него не слышали. А его мать всегда приветливая была и рада жизни», — сообщила женщина.

По данным следствия, мужчина в 2009 году под предлогом распития спиртного привез к себе в частный дом девушку, где удерживал ее следующие 14 лет. Спастись из плена ей удалось, когда похитителя доставили в лечебное учреждение из-за обострения психического заболевания.

Пленница также рассказала правоохранителям об убийстве похитителем другой женщины, которое произошло в период с 2010 по 2011 год. В отношении похитителя возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ.

