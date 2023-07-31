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20:24, 31 июля 2023Среда обитания

В Канаде из-за пожара решили эвакуировать целый город

В провинции Британская Колумбия решили эвакуировать город Осуюс

Фото: Cpl Marc-Andre Leclerc / Canadian Forces / Reuters

В канадской провинции Британская Колумбия решили эвакуировать целый город из-за лесного пожара, который вышел из-под контроля. Об этом сообщает Reuters.

Приказ об эвакуации жителей города Осуюс и его окрестностей выпустили поздно вечером в субботу, 29 июля. Причиной такого решения стал лесной пожар, который охватил 885 гектаров. В городе проживают около 6,7 тысячи человек.

Для тушения пожара задействовали два вертолета и другую технику. На данный момент спасатели продолжают работы. За экстренной помощью обратились 132 человека.

Ранее стало известно, что лесные пожары в Европе могут распространиться на Лазурный берег Франции. Согласно данным Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS), в зону повышенного риска должны войти значительная часть побережья и внутренние районы между Марселем и Ниццей.

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    Нина Ташевская
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