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17:06, 28 июля 2023Среда обитания

Франция оказалась под угрозой пожаров

Bloomberg: лесные пожары могут распространиться на Лазурный Берег Франции
СюжетЛесные пожары:

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Лесные пожары в Европе могут распространяться на Лазурный Берег Франции. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS), 30 июля в зону повышенного риска на юге Франции войдут значительная часть побережья и внутренние районы между Марселем и Ниццей. Пожары также могут распространиться на территорию Италии и Испании из-за прогнозируемой на следующую неделю жары на Пиренейском полуострове.

Многие районы испанской столицы и близлежащие регионы были переведены в режим повышенной готовности из-за риска возникновения пожаров. В настоящее время огонь охватил леса Греции, сильный ветер мешает пожарным тушить новые очаги возгораний, — с такими же трудностями могут столкнуться и испанские бригады.

Ранее сообщалось, что лесные пожары и другие стихийные бедствия, обрушивающиеся на страны Европы в результате ускорения темпов изменения климата, могут поставить под угрозу всю европейскую туристическую индустрию.

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    Александра Качан
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