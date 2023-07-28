Франция оказалась под угрозой пожаров

Bloomberg: лесные пожары могут распространиться на Лазурный Берег Франции

Лесные пожары в Европе могут распространяться на Лазурный Берег Франции. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS), 30 июля в зону повышенного риска на юге Франции войдут значительная часть побережья и внутренние районы между Марселем и Ниццей. Пожары также могут распространиться на территорию Италии и Испании из-за прогнозируемой на следующую неделю жары на Пиренейском полуострове.

Многие районы испанской столицы и близлежащие регионы были переведены в режим повышенной готовности из-за риска возникновения пожаров. В настоящее время огонь охватил леса Греции, сильный ветер мешает пожарным тушить новые очаги возгораний, — с такими же трудностями могут столкнуться и испанские бригады.

Ранее сообщалось, что лесные пожары и другие стихийные бедствия, обрушивающиеся на страны Европы в результате ускорения темпов изменения климата, могут поставить под угрозу всю европейскую туристическую индустрию.