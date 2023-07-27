Среда обитания
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15:08, 27 июля 2023Среда обитания

Под угрозой пожаров оказалась еще одна европейская страна

Bloomberg: лесные пожары могут распространиться на Испанию из-за сильного ветра
СюжетЛесные пожары:

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Бушующие на территории Греции почти 200 лесных пожаров могут в ближайшем будущем распространиться на Испанию. Из-за сильных порывов ветра в Средиземноморье под угрозой рискует оказаться Мадрид, сообщает Bloomberg.

Сейчас многие районы испанской столицы и близлежащие регионы переведены в режим повышенной готовности. Усугубить ситуацию может усиление жары на Пиренейском полуострове в конце следующей недели. Одними из главных причин аномально высоких температур на юге Европы метеорологи считают природный феномен Эль-Ниньо, нагревший поверхность воды в экваториальной части Тихого океана, а также тепловой взрыв в Сахаре, в результате которого антициклон «Харон» распространился на все Средиземноморье.

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В настоящее время сильный ветер мешает греческим пожарным тушить новые очаги возгораний — со схожими трудностями в дальнейшем могут столкнуться и испанские бригады. Как сообщалось ранее, лесные пожары и другие стихийные бедствия, образовавшиеся в результате ускорения темпов глобального потепления, могут поставить под угрозу всю европейскую туристическую индустрию.

Одними из главных пострадавших в результате изменения туристических потоков с большой долей вероятности окажутся южноевропейские страны. При повышении средних температур в Средиземноморье климат Мадрида будет напоминать погодные условия в североафриканском Марракеше, а греческая столица Афины с высокой долей вероятности превратится в пустыню Сахара. Выгоду же от глобального потепления приобретут страны Северной Европы, климат которых будет меняться не столь стремительными темпами.

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    Анатолий Акулов
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