Задержание троих россиян по делу о госизмене попало на видео

ФСБ показала видео задержания троих жителей Воронежской области за госизмену

ФСБ показала видео задержание троих жителей Воронежской области за госизмену. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы ведут фигурантов в наручниках к служебному авто. Затем россияне дают признательные показания и рассказывают, как их завербовали в организацию.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала троих россиян, передававших данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, Украине. Трое жителей Воронежской области передавали данные запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». По факту произошедшего возбудили дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Задержанным может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.