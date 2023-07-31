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18:49, 31 июля 2023Ценности

Звездный хирург Хайдаров прокомментировал сообщения о новой пострадавшей

Хирург Тимур Хайдаров прокомментировал сообщения о новой пострадавшей пациентке

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Звездный хирург Тимур Хайдаров прокомментировал сообщения о новой пострадавшей от его работы пациентке. На эту тему он высказался в интервью Super.

В 2018 году одной из клиенток клиники GMTClinic Коневой (имя и отчество не уточняются) врач неудачно провел операцию по увеличению груди, после которой у девушки начался некроз сосков. В связи с этим она подала заявление в Следственный комитет, где против медика возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Впоследствии в июле 2022 года хирурга оставили под подпиской о невыезде.

Хайдаров, в свою очередь, заявил, что в конечном счете ему удалось мирно урегулировать конфликт с недовольной пациенткой.

В 2018 году пациентке была проведена операция — случилось осложнение. После этого у нас в клинике была проверка, но никаких нарушений не нашли. В 2022 году это дело вновь подняли по исковому заявлению пациентки, и опять мы прошли ряд проверок. Конечно, там хотели усугублять и тянуть на уголовку: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой неопознанных лиц. Упирали на то, что у меня якобы нет документов

Тимур Хайдаровхирург

По словам хирурга, он провел беседу с женщиной, после которой последняя извинилась перед ним и забрала заявление из Следственного комитета. В частности, мужчина разъяснил пострадавшей причины появления таких осложнений. «Пациентка все поняла, нас услышала, сказала: "Да, действительно, вы не виноваты. Я погорячилась". Написала письмо в СК, что претензий никаких не имеет, все разъяснено. Если бы у меня была сейчас какая-нибудь судимость или подписка о невыезде, разве я летал бы по миру?» — заключил собеседник издания.

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Ранее певица Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле. Позже сам Хайдаров заявил, что истину произошедшего он рассказывать не будет, поскольку его не волнует хейт в интернете.

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    Карина Черных
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