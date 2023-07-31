iPhone спас жизнь упавшему с обрыва автомобилисту

CBS News: в США функция телефона спасла жизнь упавшему в ущелье автомобилисту

Мобильный телефон iPhone спас жизнь мужчине, чей автомобиль упал со 120-метрового обрыва на горе Вилсон в американском штате Калифорния. Об этом сообщает CBS News.

Вечером в полицию поступило сообщение о том, что на дороге на горе Вилсон произошло ДТП. Информация была передана в службу спасения через спутник благодаря функции оповещения о происшествиях iPhone 14 в тех случаях, когда пользователь сам не может сделать звонок. С помощью GPS гаджет передал координаты места, где оказался автомобилист после того, как съехал с дороги.

По прибытии на место спасатели услышали крики мужчины и обнаружили автомобиль в ущелье на глубине около 120 метров. Двое сотрудников экстренных служб спустились с обрыва при помощи вертолета, чтобы достать пострадавшего.

Участник спасательной операции Майк Леум рассказал, что водитель получил черепно-мозговую травму, а его автомобиль был полностью разрушен. По его словам, если бы спасатели вовремя не получили точные координаты места происшествия, полученные мужчиной травмы могли бы привести к летальному исходу. «Я сказал ему, насколько ему повезло», — добавил он.

В спасательной службе подчеркнули, что, если бы функция уведомления не сработала, они могли бы узнать о происшествии спустя несколько дней. Поиск автомобилиста мог бы занять еще больше времени из-за его удаленного местоположения.

Ранее сообщалось, что малоизвестная функция смартфона iPhone 14 помогла спастись женщине, которая сломала ногу во время похода в американском Национальном заповеднике Анджелес, штат Калифорния. Спасатели, прибывшие на место происшествия, эвакуировали пострадавшую на вертолете.