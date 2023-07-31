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16:25, 31 июля 2023Россия

Местные жители рассказали о месте столкновения катера и ребенка под Самарой

Очевидец заявил «Ленте.ру» о множестве лодок на реке Сок, где пострадал ребенок

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Жительница Самары, пожелавшая остаться анонимной, раскрыла подробности о пляже, на котором катер зацепил и порезал ноги купающейся в реке 12-летней девочки. В разговоре с «Лентой.ру» женщина отметила, что на реке Сок, где случилось происшествие, активно катаются лодки и гидроциклы.

«Там часто катера проплывают, некоторые на очень большой скорости. На главном пляже очень много детей купается в жаркие выходные. Да и вся территория вблизи реки забита отдыхающими и машинами под завязку. Бывает, к воде подъезжают машины и спускают на воду гидроциклы и надувные моторные лодки прямо среди купающихся людей», — рассказала местная жительница.

Девушка сообщила, что в день происшествия также отдыхала на реке Сок, но в стороне от главного пляжа.

«Мы приехали на место в 12:00 и были там до 17:00. Катера сновали по реке с разной скоростью. Были и моторные лодки, которые перевозили людей. Гидроциклы я в тот день не видела. Вообще в этом месте река недостаточно широкая, запросто могут люди пострадать от лодок», — заключила она.

Другая местная жительница отметила, что в день произошедшего мимо главного пляжа на очень большой скорости плавали три белых катера. «Один из них был со спецсигналом. Были еще трое на скутерах. Мешали отдыхать», — поделилась она.

30 июля в Самарской области на реке Сок водитель катера зацепил ноги 12-летней девочке. Она получила серьезные травмы — рубленые раны левой и правой голени. Baza уточняет, что речи об ампутации конечностей не идет.

Водителя катера найти пока не удалось — следователи опрашивают очевидцев и занимаются поисками.

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    Алена Шевченко
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