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21:00, 31 июля 2023Силовые структуры

Россиянка познакомилась с возлюбленным через брачное агентство и лишилась денег

В Москве мужчина попал под домашний арест за кражу у сожительницы 18 млн рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Москве суд отправил под домашний арест 36-летнего мужчину, обвиняемого в краже у сожительницы 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным следствия, пара познакомилась через брачное агентство и стала жить вместе. Через некоторое время мужчина признался возлюбленной, что женат, но не может развестись, чтобы не оставлять бывшую жену без жилья. Он убедил сожительницу приобрести квартиру экс-супруге.

Женщина сняла со своего банковского счета 18 миллионов рублей и принесла их домой. После очередной ссоры мужчина ушел от нее, а позже она обнаружила пропажу денег.

Сожитель отказывался вернуть ей сбережения, тогда москвичка обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело и задержали мужчину. Он успел потратить похищенные средства.

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    Любовь Ширижик
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