Группа альпинистов пропала в горах Кавказа

МЧС: двое альпинистов пропали в горах Кабардино-Балкарии

Зарегистрированная группа альпинистов из двух человек пропала в горах Кавказа. Об этом сообщает отделение МЧС по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в установленное время они не вышли на связь и не вернулись в лагерь. Четыре спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России выдвинулись на поисково-спасательные работы.

Известно, что по плану группа должна была вернуться до конца дня 29 июля.

Ранее 11-летняя девочка пропала в горах Адыгеи, когда отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб. Впоследствии ее нашли живой.