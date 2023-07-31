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09:53, 31 июля 2023Силовые структуры

Клиенты интим-салона попытались сбежать от полиции по крыше

В Петербурге полицейские закрыли интим-салон для обеспеченных россиян

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили и закрыли интим-салон. Об этом в понедельник, 31 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание «78».

В пятикомнатной квартире на Итальянской улице работали пять россиянок в возрасте от 19 до 38 лет, которыми руководила 50-летняя уроженка Всеволожска. Клиентами заведения являлись обеспеченные россияне и иностранные граждане. В ходе визита полицейских, некоторые из них выбрались на крышу и попытались сбежать. Беглецов задержали и доставили в участок.

В отношении хозяйки завели уголовное дело за организацию притона, работниц ждет административное наказание за занятие проституцией.

13 июня в Санкт-Петербурге сотрудники полиции накрыли бордель с проститутками-иностранками, организованный уроженцем Шри-Ланки.

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    Владимир Седов
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