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16:23, 31 июля 2023Моя страна

В Дагестане спасли повисшего на электрических проводах козла

В Чародинском районе Дагестана спасли повисшего на электрических проводах козла

Кадр: телеграм-канал Mash

В Чародинском районе республики Дагестан спасли козла, который повис и раскачивался на электрических проводах. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщают РИА Новости.

Известно, что в данном районе продают рогатый скот. Туда часто приезжают из других областей Дагестана на грузовиках, куда грузят животных. Дорога, на которой обнаружили козла, имеет особенность: очень низко висят электрические провода.

«Трехъярусная машина была, слишком высокая. Там провода низко расположены. Люди, которые проживают на территории нашего района, знают, что с такими машинами не стоит там ехать. Это из Левашинского района приехали к нам покупать коз, овец», — объяснил представитель администрации Чародинского района.

Козла спасли около села Кутих, он не получил никаких травм. Как пишет агентство, в настоящее время проблему провисших проводов решает ремонтная бригада.

Ранее в июле в Катав-Ивановском районе Челябинской области полицейские спасли щенка, который увяз в гудроне. Собаку заметили старший инспектор из регионального управления МВД капитан Андрей Коваль и сотрудники районного уголовного розыска. Они вытащили ее из гудрона, помыли и отвезли в местный приют для животных «Кот и пес».

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    Карина Черных
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