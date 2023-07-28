Полицейские спасли увязшего в гудроне щенка в Челябинской области

Инспектор МВД Челябинской области Андрей Коваль спас увязшего в гудроне щенка

В Катав-Ивановском районе Челябинской области полицейские спасли щенка, который увяз в гудроне. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Собаку заметили старший инспектор из регионального управления МВД капитан Андрей Коваль и сотрудники районного уголовного розыска. Они вытащили ее из гудрона, помыли и отвезли в местный приют для животных «Кот и пес».

«Спасибо сотрудникам полиции за спасение малыша. Его бросили в гудрон. Ребята не испугались замараться и машину запачкать не побоялись. Грязь на руках не страшно. Вода и мыло все отмоют. Главное, что ваши души светлы и чисты!» — поблагодарила полицейских местная жительница.

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