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09:32, 31 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Кривом Роге

Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о взрывах в городе

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

В городе Кривой Рог на Украине произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимает и не выкладываем в интернет», — написал он.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе на месте «двух прилетов» произошел пожар. По его словам, пострадали нежилые помещения.

В ночь на 31 июля воздушная тревога звучала по всей территории Украины.

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    Алевтина Запольская
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