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04:46, 31 июля 2023Бывший СССР

После взрывов в Харькове произошел пожар

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о пожаре после взрывов в городе
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leah Millis / Reuters

В Харькове произошел пожар на месте взрывов. Об этом сообщил мэр украинского города Игорь Терехов в Telegram-канале.

По его словам, «было слышно два прилета». По предварительным данным, пострадали нежилые помещения. На месте происшествия работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы. По информации издания «Зеркало недели», взрывы слышны в Корабельном районе и центре города.

О взрывах и пожаре в Харькове сообщалось 24 июня. Тогда Игорь Терехов сообщил, что было три прилета в Слободском районе.

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    Марина Совина
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