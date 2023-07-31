После взрывов в Харькове произошел пожар

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о пожаре после взрывов в городе

В Харькове произошел пожар на месте взрывов. Об этом сообщил мэр украинского города Игорь Терехов в Telegram-канале.

По его словам, «было слышно два прилета». По предварительным данным, пострадали нежилые помещения. На месте происшествия работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы. По информации издания «Зеркало недели», взрывы слышны в Корабельном районе и центре города.

О взрывах и пожаре в Харькове сообщалось 24 июня. Тогда Игорь Терехов сообщил, что было три прилета в Слободском районе.