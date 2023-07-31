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16:23, 31 июля 2023Моя страна

В Челябинске проведут фестиваль русской народной культуры

В Челябинске проведут «Ярмарку Рябинина» — фестиваль русской народной культуры

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Челябинске проведут «Ярмарку Рябинина» — гости фестиваля русской народной культуры смогут увидеть выступления народных коллективов, взять мастер-класс по рукоделию, попробовать традиционную кухню народов Урала и приобрести изделия от мастеров традиционных ремесел. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Праздник состоится в субботу, 5 августа. После упомянутых мероприятий для горожан устроят фолк-вечеринку. По словам организаторов, там будет звучать только музыка на основе русского фольклора как от современных коллективов, так и от групп 1990-2000-х годов.

«Мы хотим показать, что русская народная культура как и прежде остается живым источником образов, смыслов, красоты. Атмосфера старинной усадьбы Рябинина в самом центре Челябинска создает удивительный эффект машины времени, которая перенесет всех участников праздника в дореволюционную Россию», — говорят организаторы.

Всех желающих посетить фестиваль традиционной русской культуры ждут в усадьбе Рябинина. Начало ярмарки в 12:00, стоимость входа — 100 рублей.

Ранее сообщалось, что 12 августа в Казани на зеленом поле парка Горького пройдет третий фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль».

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    Карина Черных
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