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15:58, 31 июля 2023Моя страна

В Казани пройдет фестиваль этнической культуры народов Поволжья

В Казани пройдет фестиваль этнической культуры народов Поволжья «Итиль»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Казани 12 августа пройдет третий фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Об этом сообщила замруководителя горисполкома Гузель Сагитова, передает «Татар-Информ».

Мероприятие пройдет на зеленом поле парка Горького. Там будет представлена обширная музыкальная программа с местными артистами и приглашенными участниками из городов Поволжья.

На площадке впервые будет работать открытый лекторий, а также состоится показ этно-триллера «Микулай» от татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая.

Кроме того, в рамках фестиваля будет работать выставка многослойных тканевых панно, на которой гости смогут ознакомиться с орнаментами народов Поволжья. Также можно будет приобрести изделия ручной работы, поучаствовать в мастер-классах для детей и попробовать национальные блюда.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае прошел фестиваль-конкурс удэгейской культуры «Встреча сородичей». Мероприятие провели в селе Гвасюги в рамках туристического проекта «Дни районов Хабаровского края». Посетители смогли увидеть оформление национального жилища и костюмы удэгейцев, а также попробовать блюда традиционной удэгейской кухни, а также присоединиться к мастер-классам, в ходе которых смогли создать рисунки на камнях и изготовить традиционные обереги. Завершился праздник обрядом очищения и танцами у костра.

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    Сергей Истомин
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