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10:23, 31 июля 2023Моя страна

В Хабаровском крае прошел фестиваль удэгейской культуры

Фестиваль удэгейской культуры Встреча сородичей прошел в Хабаровском крае

Фото: В. Волошенко / РИА Новости

Фестиваль-конкурс удэгейской культуры «Встреча сородичей» прошел в Хабаровском крае. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на минтуризма региона.

Как отмечается, мероприятие провели в селе Гвасюги в рамках туристического проекта «Дни районов Хабаровского края».

«Это традиционное мероприятие народа "удэ", на которое съезжаются представители древнейших родов. Фестиваль знакомит людей с культурой и традициями, а также помогает сохранить самобытность коренных народов», — пояснили в минтуризма.

В частности, посетители смогли увидеть оформление национального жилища и костюмы удэгейцев, а также попробовать блюда традиционной удэгейской кухни. Кроме того, желающие смогли присоединиться к мастер-классам, в ходе которых смогли создать рисунки на камнях и изготовить традиционные обереги. Завершился праздник обрядом очищения и танцами у костра.

Ранее в июле в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии открылся военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт».

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    Варвара Кошечкина
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