Минобороны показало видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ под Купянском

Российская армия уничтожила на купянском направлении наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России.

Расчет переносного противотанкового комплекса управляемой ракетой попал по наблюдательному пункту ВСУ. В результате удалось поразить личный состав и разрушить сам пункт.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения БМП Bradley ВСУ вертолетом Ка-52 «Аллигатор». Его экипаж выявил боевую машину пехоты противника и нанес удар направляемой ракетой.