Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:14, 31 июля 2023Бывший СССР

Минобороны показало видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ под Купянском

Российская армия уничтожила на купянском направлении наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России.

Расчет переносного противотанкового комплекса управляемой ракетой попал по наблюдательному пункту ВСУ. В результате удалось поразить личный состав и разрушить сам пункт.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения БМП Bradley ВСУ вертолетом Ка-52 «Аллигатор». Его экипаж выявил боевую машину пехоты противника и нанес удар направляемой ракетой.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о причастности Британии к теракту на Крымском мосту

    Россиянкам назвали способ визуально удлинить ноги с помощью одежды

    Минобороны показало видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ

    Россиянка вонзила нож в живот поздно вернувшемуся домой супругу

    Складные смартфоны Samsung появились в России раньше времени

    Опубликованы подробности убийства эстонских школьниц в Москве времен СССР

    Крымский мост защитили от терактов

    Власти России нашли новый способ сократить расходы бюджета

    Посольство РФ в США осудило Запад за стравливание братских народов

    Мужчинам раскрыли секреты питания для наращивания мышечной массы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости