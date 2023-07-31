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20:35, 31 июля 2023Россия

На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе пройдут бесплатные лекции и концерты

Ракова: Лекции, концерты и шоу для детей пройдут в Гостином дворе в августе

Фото: пресс-служба правительства Москвы

В рамках Московского урбанистического форума заработал специальный раздел, на котором можно ознакомиться с главными событиями форума. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, там каждый желающий сможет свериться с расписанием лекций, мастер-классов и дискуссий, выбрать удобный день для посещения или составить насыщенный план визитов.

Перед гостями выступят известные спикеры, артисты проведут бесплатные концерты, для детей будут организованы десятки квестов и мастер-классов. Все смогут посетить интерактивное выставочное пространство с уникальной экспозицией. Запланированы разнообразные тематические дни по интересам. Для делового сообщества на площадке пройдут сразу три ключевых форума международного и всероссийского масштаба. Узнать подробности каждого из этих мероприятий теперь можно онлайн на специальной странице

Анастасия Раковавице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Перед гостями Московского урбанистического форума в Гостином Дворе бесплатно выступят врач-психотерапевт Андрей Курпатов, писатель Сергей Минаев, дизайнер Артемий Лебедев, писатель Александр Цыпкин, известный врач-онколог Александр Дзидзария, диктор советского телевидения Анна Шатилова, артисты Валерия, Стас Михайлов, Николай Басков и другие.

В программе запланированы разнообразные тематические дни. Например, День любви, День заботы о детях и День детского творчества, День МФЦ, День учителя и День службы занятости.

На портале также опубликована и будет обновляться информация о центральных событиях — это III Международный конгресс Urban Health (2-3 августа), Всероссийский форум среднего профессионального образования (17-18 августа) и V Форум социальных инноваций регионов (5-8 сентября).

Начиная со 2 августа для всех гостей форума будет действовать свободный вход. Подробнее ознакомиться с программой форума можно на официальном сайте.

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    Инга Разумовская
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