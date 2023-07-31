Молдавская спецслужба разорвала соглашение с ФСБ

Служба информации и безопасности Молдавии разорвала соглашение с ФСБ

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии разорвала соглашение о партнерстве с ФСБ и Службой внешней разведки России (СВР). Об этом сказано на сайте молдавской спецслужбы.

На сайте СИБ говорится, что денонсированные соглашения, подписанные в 1994 году, якобы позволяли сотрудникам российских спецслужб находится на левобережье Днестра, где расположена Приднестровская молдавская республика. «Таким образом, после денонсации этих соглашений такие "аргументы" не могут быть выдвинуты Российской Федерацией», — сказано в заявлении.

Также на сайте СИБ сказано, что молдавская спецслужба не поддерживает партнерских отношений со спецслужбами, которые «ведут подрывную деятельность против Республики Молдова, в том числе подрывая демократический государственный строй».

Ранее пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ сообщил, что численность сотрудников российского посольства в Кишиневе сократят до 10 дипломатов и 15 технических работников. По словам главы Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николая Попеску основанием для этого стала якобы причастность российских дипломатов к дестабилизации.