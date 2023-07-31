Момент ДТП с Bentley и грузовиком в Москве попал на видео

Момент ДТП с Bentley и грузовиком в Москве попал на видео

Момент ДТП с Bentley и грузовиком в Москве попал на запись с камер наружного наблюдения. Видео с места публикует РЕН ТВ.

Авария произошла 31 июля на Молодогвардейской улице в районе дома 63. Столкнулись Bentley, Volkswagen и грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города.

По предварительным данным, пострадали женщина и двое детей, которые находились в элитном авто. Более подробных данных об их состоянии не приводится.

В июне желтая Lamborghini загорелась прямо во время движения по Садовому кольцу в Москве. Инцидент попал на видео.