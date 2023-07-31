В России высказались о причастности Британии к теракту на Крымском мосту

Сенатор Джабаров: Британия причастна ко многим операциям против России

Британские спецслужбы причастны ко многим операциям против России, которые сегодня проводит Украина, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о причастности королевства к теракту на Крымском мосту.

«Эта манера наносить подлые удары всегда была присуща Британской империи, поэтому ничего нового мы не узнали. Это их классический почерк», — заявил Джабаров.

Сенатор убежден, что со временем станет известно о причастности Британии и к другим операциям против России.

«Рано или поздно британцы ответят за все», — заключил он.

Издание The Grayzone сообщило, что британские спецслужбы могут быть причастны к теракту на Крымском мосту. В частности, британские разведчики подготовили подробный план разрушения моста еще несколькими месяцами ранее.

Об атаке двух украинских надводных беспилотников на Крымский мост стало известно 17 июля. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.

