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12:50, 31 июля 2023Ценности

Названо отношение россиян к естественной красоте

«Авито»: 66 процентов россиян назвали вечно модной натуральную красоту

Фото: Unsplash

Аналитики сервиса «Авито.Услуги» назвали отношение россиян к натуральной красоте. Соответствующий материал публикует Life.

Согласно исследованию, 66 процентов опрошенных заявили, что естественная внешность остается вечно модной. Так, они указали, что считают излишними макияж, наращивание волос и ресниц и увеличение губ. В то же время 66 процентов респондентов отметили, что внешняя красота привлекает больше, чем внутренняя.

Также в рамках опроса удалось установить, что 61 процент россиян довольны своим внешним видом. Так, наружным обликом удовлетворены 69 процентов мужчин и 54 процента женщин.

Ранее в июле эксперты маркетплейса Ozon назвали сформировавшую стиль одежды россиян игрушку. Согласно проведенному исследованию, более половины опрошенных заявили, что на их модный стиль повлияла кукла Барби. Так, респонденты указали на любовь к предметам гардероба и косметике розового цвета.

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    Алина Гостева
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