Названа сформировавшая стиль одежды россиян игрушка

Более половины россиян заявили, что кукла Барби сформировала их стиль в одежде

Эксперты маркетплейса Ozon назвали сформировавшую стиль одежды россиян игрушку. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

Согласно проведенному исследованию, более половины опрошенных заявили, что на их модный стиль повлияла кукла Барби. Так, респонденты указали на любовь к предметам гардероба и косметике розового цвета.

Кроме того, треть участников опроса отметили, что хранят указанные игрушки. При этом 21 процент из них передали кукол своим детям. В то же время россияне продолжают покупать новых Барби. Отмечается, что именно кукол данного вида предпочитают современные дети.

Ранее сообщалось, что в России принялись скупать детские куклы Барби производства американской компании Mattel. Аналитики платформы «Авито Товары» обратили внимание на повышение спроса на упомянутую игрушки среди покупателей — в частности, продажи упомянутых вещей в июле 2023 года выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.