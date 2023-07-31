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15:09, 31 июля 2023Среда обитания

Плату за вывоз мусора в России захотели собирать по-новому

В Госдуме захотели собирать плату за вывоз мусора по факту

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России разрабатывается законопроект, согласно которому плата за вывоз мусора будет собираться не только по нормативу, но и по факту. Об этом «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

Депутат заявил, что власти захотели собирать плату за вывоз мусора по-новому, чтобы этот механизм был более справедливым. Так, на данный момент в России оплата редко производится по факту, обычно — с каждого человека или за квадратный метр. Коган подчеркнул, что для оплаты по факту необходима инфраструктура.

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Председатель привел в пример опыт других стран, в которых мусорные баки открываются ключом от подъезда, а в емкости фиксируется объем выброшенных отходов, который потом нужно будет оплатить. «Если вы ничего не выбрасываете, то не платите. Но бросить мешок рядом не получится, так как за мусор вокруг контейнеров предусмотрены большие штрафы», — уточнил Коган.

Ранее в России захотели установить обязательный минимум повторного использования мусора. С 2025 года из общего объема бытовых отходов, поступающих на объект обработки, должно извлекаться не менее 20 процентов вторичных ресурсов. Предполагается, что в 2026 году целевой показатель будет увеличен до 30 процентов.

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    Нина Ташевская
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