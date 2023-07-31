Россияне начали экономить на салонах красоты

Выручка салонов красоты в РФ за второй квартал 2023 года упала на 72 процента

За первые полгода 2023-го выручка салонов красоты, туристических и маркетинговых агентств упала на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Нескучных финансов» и сервиса «Точка Обороты».

При этом к концу второго квартала выручка салонов красоты и спа упала на 72,82 процента в годовом выражении. Узко- и многопрофильные частные медицинские центры, напротив, резко нарастили прибыль. По итогам второго квартала выручка в этих сферах выросла на 255,56 и 112,9 процента соответственно. Согласно статистике, 26 процентов россиян предпочитают частные клиники, а 14 процентов вынуждены обращаться в них из-за очередей в государственные клиники.

Также рост выручки показал IT-сектор — эти компании стали зарабатывать на 80,36 процента больше. Фактором роста стали нулевая налоговая ставка на прибыль, снижение страховых взносов, а также возможность бизнеса и сотрудников брать льготные кредиты.

Ранее эксперты исследовательского холдинга «Ромир» описали четыре стратегии россиян, которым они стали следовать на фоне санкций и изменения курса рубля. Так, некоторые в кризисной ситуации начинают тратить больше на товары и услуги, которые в будущем могут подорожать — алкоголь, БАДы и витамины, бытовую технику, салоны красоты, ювелирные изделия. Вторая группа россиян начинает экономить на вышеперечисленных услугах и товарах. Остальные предпочитают не менять статьи расходов или запасаться товарами первой необходимости.