Жилье в Сочи подешевело

«ОНИКС-Недвижимость»: новостройки в Сочи подешевели на 13 %

За неполный 2023 года новостройки в Сочи подешевели на 13 процентов. О том, что жилье в городе-курорте стало доступнее, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость».

С января по июль стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья Сочи снизилась на 51,5 тысячи рублей. Город стал лидером по снижению цен на новостройки. Сейчас «квадрат» в новой сочинской квартире оценивается в 341,7 тысячи рублей.

По данным агентства, за указанный период новое жилье подешевело в шести из 17 проанализированных городов России. Среди локаций с подорожавшими новостройками первое место по росту цен заняла Уфа — средняя стоимость «квадрата» здесь увеличилась на 15,5 процента, до 136,9 тысячи рублей. Самая высокая стоимость метра была зафиксирована в Москве (347,4 тысячи рублей), а самая низкая — в Челябинске (83,3 тысячи).

Ранее в июле эксперты GRC назвали стоимость самой дорогой первичной квартиры в Сочи. Наименее доступное жилье в городе обойдется в 462 миллиона рублей, такой бюджет позволит купить объект в Центральном районе города площадью 208 квадратных метров.