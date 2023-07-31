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03:32, 31 июля 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал об атаках ВСУ по гражданским кассетными снарядами

«Известия»: ВСУ бьют по гражданским кассетными снарядами для отвлечения внимания

Фото: Mykola Tymchenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют гражданских кассетными снарядами для отвлечения внимания артиллеристов Вооруженных сил России. Об этом заявил командир батареи с позывным «Чип», его слова приводят «Известия».

«Им не удается подавить нашу артиллерию, и они просто начинают бомбить мирные города. Тем самым отвлекая нас от обеспечения работы нашей пехоты», — рассказал он.

О решении передать Киеву кассетные боеприпасы США объявили 7 июля. Администрация президента США Джо Байдена выразила уверенность, что Киев будет использовать кассетные боеприпасы на территории Украины, минимизируя риски для собственного населения.

В свою очередь, в России раскритиковали решение Вашингтона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что применение ВСУ кассетных боеприпасов вынудит Россию принимать контрмеры.

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    Марина Совина
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