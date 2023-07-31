На Сахалине медведь забрался в пекарню и съел 125 пирожков

Медведь забрался в пекарню и съел 125 пирожков в сахалинской Охе

В городе Оха на Сахалине медведь забрался в местную пекарню и съел более сотни пирожков. Об этом рассказали работницы предприятия на видео, которое публикует Telegram-канал «АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил».

Как отмечается, инцидент произошел 30 июля. На кадрах, снятых работающими в пекарне женщинами, видно, как животное поедает выпечку в одном из подсобных помещений.

«У нас медведь пирожки ворует. 125 штук сожрал!» — говорит одна из работниц за кадром. При этом медведь не обращает на людей внимания.

Когда и как хищник покинул здание, не уточняется.

Ранее в июле сообщалось, что на Сахалине спасли медведицу, застрявшую в браконьерских рыболовных сетях. Животное попало в ловушку, когда перебиралось через реку Паркату.