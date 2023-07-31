Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
10:45, 31 июля 2023Моя страна

На Сахалине медведь забрался в пекарню и съел 125 пирожков

Медведь забрался в пекарню и съел 125 пирожков в сахалинской Охе

В городе Оха на Сахалине медведь забрался в местную пекарню и съел более сотни пирожков. Об этом рассказали работницы предприятия на видео, которое публикует Telegram-канал «АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил».

Как отмечается, инцидент произошел 30 июля. На кадрах, снятых работающими в пекарне женщинами, видно, как животное поедает выпечку в одном из подсобных помещений.

«У нас медведь пирожки ворует. 125 штук сожрал!» — говорит одна из работниц за кадром. При этом медведь не обращает на людей внимания.

Когда и как хищник покинул здание, не уточняется.

Ранее в июле сообщалось, что на Сахалине спасли медведицу, застрявшую в браконьерских рыболовных сетях. Животное попало в ловушку, когда перебиралось через реку Паркату.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о причастности Британии к теракту на Крымском мосту

    Россиянкам назвали способ визуально удлинить ноги с помощью одежды

    Минобороны показало видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ

    Россиянка вонзила нож в живот поздно вернувшемуся домой супругу

    Складные смартфоны Samsung появились в России раньше времени

    Опубликованы подробности убийства эстонских школьниц в Москве времен СССР

    Крымский мост защитили от терактов

    Власти России нашли новый способ сократить расходы бюджета

    Посольство РФ в США осудило Запад за стравливание братских народов

    Мужчинам раскрыли секреты питания для наращивания мышечной массы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости