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17:18, 31 июля 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали сбежавшего из СИЗО заключенного

В Амурской области полиция задержала сбежавшего из СИЗО 22-летнего заключенного

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Благовещенске полиция задержала 22-летнего судимого за кражу мужчину, который днем 30 июля сбежал из следственного изолятора через окно приема посылок. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сразу же после побега силовики получили ориентировку на беглеца. Его обнаружили около полуночи на тропинке возле реки Бурхановки и снова доставили в отделение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ («Побег из мест лишения свободы»). Молодого человека передали сотрудникам регионального управления ФСИН России.

Этот побег из СИЗО-1 попал на видео. По данным регионального управления ФСИН, осужденный должен был выйти на свободу в апреле 2025 года.

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