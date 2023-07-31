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18:32, 31 июля 2023Из жизни

В немецком строительном университете начали учить снимать порнофильмы

В немецком университете студенты закончили курс по съемкам порнофильмов

Фото: Alexander Krivitskiy / Unsplash

В немецком университете Веймара начали преподавать съемку порнографии. Как сообщает Bild, там недавно закончился первый курс по съемкам порнофильмов.

Элективный курс «Порно — это политика» запустили в Университете строительства и художественного конструирования Баухаус в апреле. Он состоял из 16 семинаров, а в виде финального зачета нужно было сдать готовый порноролик. «Разделившись на группы, мы вместе с порноактерами, продюсерами и режиссерами напишем сценарий и снимем порно. [...] Возможно, будет много обнаженного тела и откровенных сексуальных сцен», — говорилось в описании курса. На курс записались 20 студентов с программ магистратуры и бакалавриата. Одним из приглашенных преподавателей стала порнохудожница Энн Антидот.

В течение трех месяцев в составе пяти студенческих съемочных групп преподаватели учили студентов снимать эротические видео. Целью курса, по словам создателей, было поставить под вопрос «гендерную иерархию в порноиндустрии» и дать новое «определение порнографии с феминистской точки зрения». «Перед и за камерами были одни студенты. Они сами организовали семинар и сняли пять художественных экспериментальных фильмов с элементами эротики. Область паха можно увидеть лишь в некоторых сценах», — рассказала профессор Ина Вайзе.

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    Антонина Черташ
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