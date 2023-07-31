Песков предсказал ухудшение безопасности в Европе из-за политики США

Песков заявил, что политика США по Украине противоречит международным нормам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что политика США по Украине противоречит международным нормам. Его слова в понедельник, 31 июля, передает РИА Новости.

«Это противоречит очень важному принципу в международном праве и будет вести лишь к дальнейшему ухудшению ситуации безопасности на европейском континенте», — предсказал пресс-секретарь российского лидера.

В январе немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что Европе необходимо координировать свои действия с США. По его мнению, тесное сотрудничество с Вашингтоном — гарант безопасности для Евросоюза.