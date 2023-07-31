Названа возможная причина массового отравления детей в российском лагере

Причиной отравления 67 детей в лагере в Республике Алтай могли стать грызуны

Массовое отравление детей в лагере «Горный орленок» в Республике Алтай могло произойти из-за грызунов. Такую возможную причину назвали в управлении Роспотребнадзора по российскому региону, пишет ТАСС.

Об инциденте стало известно ранее. С 26 по 29 июля в лагере зафиксировали 69 случаев заражения кишечной инфекцией, из них 67 — дети в возрасте от 7 до 17 лет. За заболевшими наблюдают врачи.

«По предварительным данным, выявили кишечный иерсиниоз. Это заболевание, передающееся грызунами. Грызуны осеменили продукты. В овощехранилище обнаружены следы грызунов. Дети поели эти продукты, и, скорее всего, это и стало причиной заболевания», — сообщили в надзорном ведомстве.

Всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь. Роспотребнадзор временно приостановил работу детского оздоровительного лагеря. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела об отравлении на контроль.