Работу лагеря на Алтае приостановили после массового отравления детей

Роспотребнадзор приостановил работу лагеря на Алтае после отравления детей

Роспотребнадзор приостановил работу детского оздоровительного лагеря «Горный орленок» на Алтае после случаев массового отравления. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве сообщили, что причины возникновения инфекции в лагере устанавливают.

«В ходе проведенного эпидрасследования выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований», — заявили в Роспотребнадзоре.

С 26 по 29 июля в лагере зафиксировали 69 случаев заражения с инфекцией, в том числе у 67 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела об отравлении в лагере на контроль.