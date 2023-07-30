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16:47, 30 июля 2023Россия

Работу лагеря на Алтае приостановили после массового отравления детей

Роспотребнадзор приостановил работу лагеря на Алтае после отравления детей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Роспотребнадзор приостановил работу детского оздоровительного лагеря «Горный орленок» на Алтае после случаев массового отравления. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве сообщили, что причины возникновения инфекции в лагере устанавливают.

«В ходе проведенного эпидрасследования выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований», — заявили в Роспотребнадзоре.

С 26 по 29 июля в лагере зафиксировали 69 случаев заражения с инфекцией, в том числе у 67 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела об отравлении в лагере на контроль.

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    Виктория Кондратьева
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