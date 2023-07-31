Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:34, 31 июля 2023Интернет и СМИ

Путин подписал закон о рекомендательных алгоритмах

Путин подписал закон, регулирующий работу рекомендательных алгоритмов в сети

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу рекомендательных алгоритмов в интернете. Как сообщается на официальном портале правовой информации, после его вступления в силу владельцы страниц, на которых используют такие алгоритмы, должны будут не только информировать системы рекомендаций, но и объяснять принципы ее работы.

В частности, владельцы таких сайтов должны будут сообщать о том, какие сведения их страница собирает и использует, а также описывать механизмы рекомендаций. Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Следить за его соблюдением будет Роскомнадзор. Для владельцев сайтов, которые используют рекомендательные алгоритмы, чтобы вводить пользователей в заблуждение, распространять фейки или каким-либо другим образом нарушать российское законодательство, предусмотрены санкции вплоть до блокировки.

31 июля Путин также подписал закон, запрещающий использовать иностранную почту при регистрации на российских сайтах. Он вступит в силу с 1 декабря 2023 года. С этого момента россиянам нельзя будет регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной почты или аккаунтов, подключенных через иностранные сервисы, например Google или Apple ID.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Кривотулова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о задержании на срок до 30 суток при военном положении

    Минобороны заявило об уничтожении украинского самолета Су-25

    Украина в ближайшее время получит две словацкие САУ Zuzana 2

    Конфискацию замороженных активов России назвали невыгодной для ЕС

    Жесткое задержание мошенников по обмену валюты в Москве попало на видео

    В московской женской консультации произошел пожар

    Назван самый дождливый месяц для Москвы

    Соседи рассказали о державшем россиянку в плену 14 лет смолинском маньяке

    Спасение мировой экономики увидели в одной стране

    Крокодил всю ночь просидел под кроватью спящего мужчины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости