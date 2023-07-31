Путин подписал закон о рекомендательных алгоритмах

Путин подписал закон, регулирующий работу рекомендательных алгоритмов в сети

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу рекомендательных алгоритмов в интернете. Как сообщается на официальном портале правовой информации, после его вступления в силу владельцы страниц, на которых используют такие алгоритмы, должны будут не только информировать системы рекомендаций, но и объяснять принципы ее работы.

В частности, владельцы таких сайтов должны будут сообщать о том, какие сведения их страница собирает и использует, а также описывать механизмы рекомендаций. Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Следить за его соблюдением будет Роскомнадзор. Для владельцев сайтов, которые используют рекомендательные алгоритмы, чтобы вводить пользователей в заблуждение, распространять фейки или каким-либо другим образом нарушать российское законодательство, предусмотрены санкции вплоть до блокировки.

31 июля Путин также подписал закон, запрещающий использовать иностранную почту при регистрации на российских сайтах. Он вступит в силу с 1 декабря 2023 года. С этого момента россиянам нельзя будет регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной почты или аккаунтов, подключенных через иностранные сервисы, например Google или Apple ID.