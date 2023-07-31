В России легализуют цифровой рубль

В России 1 августа вступит в силу закон о цифровом рубле

С 1 августа в России начнет действовать закон о цифровом рубле — в том же месяце начнутся первые тестовые операции с ним. Подписанный президентом Владимиром Путиным документ размещен на официальном портале правовой информации.

Цифровой рубль будет выпускаться вместе с уже существующими формами денег. Он станет третьей формой нацвалюты наряду с наличной и безналичной. Хранить цифровые рубли и совершать операции с ними можно будет на специальной платформе, оператором которой станет Банк России.

Как указано в документе, ЦБ должен будет вскоре определить тарифы на операции с новой формой валюты и сроки, за которые российские банки должны будут начать их обслуживание.

Как заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина, тестовые операции с цифровым рублем могут состояться уже в августе этого года, в 2024 году будет организована возможность переводов между юрлицами. Массовое внедрение запланировано на 2025 год.