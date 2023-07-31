Сообщения о вспышке холеры в российском регионе не подтвердились

Власти опровергли сообщения о вспышке холеры в Шацком районе Рязанской области

В соцсетях распространились сообщения о том, что в Шацком районе Рязанской области якобы произошла вспышка холеры. Впоследствии данные сведения не подтвердились, региональные власти их опровергли.

Соответствующий пост в субботу, 29 июля, появился в анонимном Telegram-канале «Усы Куракиной», насчитывающем 38 тысяч подписчиков. В посте было сказано, что по указанной причине в реке Цна запрещено купание. Авторы публикации при этом не привели каких-либо данных об источнике изложенных фактов и не раскрыли иных подробностей сложившейся ситуации. Известно, что канал использует имя и фотографию известной рязанской тележурналистки Елены Куракиной, однако никакого отношения к ней не имеет.

Вероятно, соответствующие данные были частично заимствованы из сообщения Роспотребнадзора по соседней Тамбовской области от 21 июля, где случай упомянутого инфекционного заболевания действительно был выявлен у трудового мигранта из Индии. «В целях профилактики установлен запрет на использование реки Цны в рекреационных целях: запрещено купание, ловля рыбы и использование воды из реки в хозяйственных целях», — говорится в тексте. При этом подчеркивается, что специалисты ведомства держат ситуацию под контролем и из отобранных 23 проб воды отклонений от гигиенических нормативов обнаружено не было.

По данным информационного агентства «Медиа Рязань», глава администрации Шацкого района Рязанской области Александр Нечушкин сообщил, что вспышки холеры на территории муниципального образования не зарегистрировано и купание в реке Цне в указанном районе не запрещено. В свою очередь замруководителя местного Роспотребнадзора Ирина Акимова рассказала, что ведется постоянный контроль водных объектов и вода в реке соответствует всем требованиям санитарного законодательства.

В тот же день управление Роспотребнадзора по Рязанской области доложило об отборе и исследовании на возбудителя холеры 498 проб, в том числе на территории Шацкого района. «По результатам исследований возбудитель холеры не выявлен», — заключили там.

Информация о вспышке холеры в Рязанской области получила распространение преимущественно в тематических сообществах в соцсетях. Большинство региональных СМИ впоследствии публиковали официальные данные по ситуации, в их числе оказались MK.RU, Ya62.Ru, 62Info.ru, «Рязань Инфо».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»