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13:30, 31 июля 2023Интернет и СМИ

Сообщения о вспышке холеры в российском регионе не подтвердились

Власти опровергли сообщения о вспышке холеры в Шацком районе Рязанской области

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В соцсетях распространились сообщения о том, что в Шацком районе Рязанской области якобы произошла вспышка холеры. Впоследствии данные сведения не подтвердились, региональные власти их опровергли.

Соответствующий пост в субботу, 29 июля, появился в анонимном Telegram-канале «Усы Куракиной», насчитывающем 38 тысяч подписчиков. В посте было сказано, что по указанной причине в реке Цна запрещено купание. Авторы публикации при этом не привели каких-либо данных об источнике изложенных фактов и не раскрыли иных подробностей сложившейся ситуации. Известно, что канал использует имя и фотографию известной рязанской тележурналистки Елены Куракиной, однако никакого отношения к ней не имеет.

Вероятно, соответствующие данные были частично заимствованы из сообщения Роспотребнадзора по соседней Тамбовской области от 21 июля, где случай упомянутого инфекционного заболевания действительно был выявлен у трудового мигранта из Индии. «В целях профилактики установлен запрет на использование реки Цны в рекреационных целях: запрещено купание, ловля рыбы и использование воды из реки в хозяйственных целях», — говорится в тексте. При этом подчеркивается, что специалисты ведомства держат ситуацию под контролем и из отобранных 23 проб воды отклонений от гигиенических нормативов обнаружено не было.

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По данным информационного агентства «Медиа Рязань», глава администрации Шацкого района Рязанской области Александр Нечушкин сообщил, что вспышки холеры на территории муниципального образования не зарегистрировано и купание в реке Цне в указанном районе не запрещено. В свою очередь замруководителя местного Роспотребнадзора Ирина Акимова рассказала, что ведется постоянный контроль водных объектов и вода в реке соответствует всем требованиям санитарного законодательства.

В тот же день управление Роспотребнадзора по Рязанской области доложило об отборе и исследовании на возбудителя холеры 498 проб, в том числе на территории Шацкого района. «По результатам исследований возбудитель холеры не выявлен», — заключили там.

Информация о вспышке холеры в Рязанской области получила распространение преимущественно в тематических сообществах в соцсетях. Большинство региональных СМИ впоследствии публиковали официальные данные по ситуации, в их числе оказались MK.RU, Ya62.Ru, 62Info.ru, «Рязань Инфо».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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