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08:40, 31 июля 2023Россия

Супруги с четырехлетним сыном пропали в российском регионе

Супруги, уехавшие на природу с четырехлетним сыном, пропали на Сахалине

Фото: ASTV.ru

Супруги, уехавшие на природу с четырехлетним сыном, пропали в Долинском районе Сахалина. Об этом сообщило региональное агентство «АСТВ».

Об исчезновении 37-летнего россиянина с женой и младшим ребенком стало известно 29 июля. Их старший ребенок остался дома. Семья, по предварительной информации, двигалась в сторону села Стародубского или на мыс Острый на микроавтобусе Mazda Bongo Brawny.

Они должны были вернуться 30 июля, однако на связь так и не вышли. Всех, кто располагает какой-либо информацией, попросили обращаться к координаторам поисково-спасательного отряда «Сова».

Ранее сообщалось, что супруги с пятилетним внуком пропали во время рыбалки на реке Лене в Иркутской области.

Правоохранители подключили к поиску спасателей из отряда «Северный». Спустя некоторое время поисковики в районе устья реки Бобровка, впадающей в Чечуй, нашли затопленную лодку с личными вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами.

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    Анна Щербакова
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