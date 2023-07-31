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09:49, 31 июля 2023Ценности

Оксана Самойлова резко отреагировала на критику стиля 12-летней дочери

Самойлова резко ответила на критику откровенного стиля 12-летней дочери

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова резко отреагировала на слова хейтеров по поводу стиля старшей дочери Ариелы. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась кадрами с празднования 12-летия девочки, на которых та позирует в коротком платье мятного цвета с разрезом в области живота. Волосы Ариелы распустили, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Одна из подписчиц инфлюэнсера разместила упомянутое фото в собственном аккаунте, назвав образ подростка чересчур откровенным. Самойлова, в свою очередь, ответила на критику поклонницы, которая посчитала, что Ариелу одевают как эскортницу. «Идите *****. Если вам такое кажется, то вы просто *********», — возмутилась бизнесвумен.

В июле 2021 года Оксана Самойлова подготовила в день рождения дочери Ариэлы сюрприз, состоящий из трех частей. Сперва мать и дочь отправились в бутик французского модного дома Louis Vuitton, где девочка выбрала свою первую сумку люксового бренда. Затем знаменитость показала на видео, как они с Ариелой заселяются в президентский люкс отеля Four Seasons с видом на Кремль. Наконец, девочка провела три часа в роскошном спа-комплексе.

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    Карина Черных
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