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22:09, 31 июля 2023Россия

Мошенники заставили россиянку поджечь военкомат

Baza: мошенники убедили 45-летнюю женщину поджечь военкомат в Можайске

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

В Можайске телефонные мошенники заставили 45-летнюю женщину поджечь военкомат. Ее убедили, что там находятся преступники, передает издание Baza.

Звонок раздался 31 июля, неизвестные сообщили женщине, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы это предотвратить, звонившие предложили ей поджечь место, где прячутся мошенники, — это оказалось здание военного комиссариата.

Пожар в военкомате, который россиянка устроила в тот же день, потушили до приезда спасателей. Загорелась только оконная рама. По данным издания, поджигательницу задержали на месте происшествия.

Ранее пенсионерка попыталась устроить поджог военкомата в Нижнем Тагиле. Она рассказала правоохранителям, что в течение месяца ей звонил человек, представившийся сотрудником банка, и убеждал поджечь здание военного комиссариата, а также научил, как сделать зажигательную смесь.

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    Александра Синицына
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