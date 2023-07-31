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11:53, 31 июля 2023Мир

Страна НАТО по ошибке опубликовала секретные военные карты

Минобороны Греции по ошибке опубликовало секретные военные карты

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Минобороны страны-члена НАТО Греции инициировало проверки на складах боеприпасов, пострадавших в результате пожаров, и по ошибке опубликовало фотографии секретных военных карт. Об этом пишет РИА Новости.

Во время одной из поездок замминистра обороны страны секретные карты попали на фото, которое приложили к пресс-релизу. Затем Минобороны все же разослало исправленную версию публикации, где карты были заблюрены. Дальнейшие проверки замминистра вообще решили отменить.

С 12 июля в Греции установилась аномально жаркая сухая погода, из-за чего ежедневно начинаются десятки лесных пожаров. Большинство из них удается потушить в самом начале, но с некоторыми возникают сложности. По некоторым данным, в результате одного из них на складе боеприпасов в Неа-Анхиалосе на юго-востоке страны случился взрыв.

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    Виктория Кондратьева
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