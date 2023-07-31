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11:41, 31 июля 2023Ценности

Селена Гомес показала новые снимки в купальнике

Певица Селена Гомес показала новые снимки в розовом купальнике

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес показала новые фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

30-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она позирует на лодке в купальнике розового цвета и расстегнутых джинсах с завышенной линией талии. Топ-исполнительница распустила волосы и отказалась от макияжа. Из аксессуаров на ней были белая повязка на голове, несколько колец и золотое колье.

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Известно, что Гомес отдыхала на лодке вместе с друзьями.

В марте Селена Гомес продемонстрировала внешность без макияжа. Знаменитость разместила фото, на котором она позирует перед камерой в черной майке с глубоким декольте. Для съемки исполнительница решила отказаться от косметики и распустить волосы. На ее лице заметны небольшие покраснения и воспаления на подбородке и левой щеке.

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    Карина Черных
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