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21:11, 31 июля 2023Забота о себе

Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

Сексолог Бабак Ашрафи: отказ от алкоголя улучшит сексуальную жизнь

Фото: Unsplash

Отказ от алкоголя является простым способом, чтобы улучшить сексуальную жизнь и повысить самооценку, считает сексолог Бабак Ашрафи. Его мнение приводит HuffPost.

По словам Ашрафи, употребление алкоголя помогает расслабиться и почувствовать себя раскрепощенно, но этот эффект быстро проходит, уступая место подавленности. Плохое настроение и упадок сил могут сохраняться длительное время — от нескольких часов до нескольких дней или месяцев.

Алкоголь является депрессантом для центральной нервной системы с краткосрочным и долгосрочным воздействием на сексуальную функцию. Он ухудшает координацию движений, снижает способность к рассуждениям и быстрым реакциям, а это приводит к трудностям в достижении и поддержании эрекции у мужчин

Бабак Ашрафисексолог
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Сексолог назвал употребление алкоголя причиной эректильной дисфункции у каждого пятого мужчины. На женщин, по словам Ашрафи, спиртное оказывает похожее воздействие — появляется сухость влагалища, дискомфорт во время секса, снижается либидо.

Специалист отметил, что отказ от алкоголя улучшает сексуальную жизнь и со временем помогает повысить самооценку. По его мнению, такой эффект обеспечивается за счет снижения уровня стресса и тревоги, улучшения настроения и общего самочувствия.

Ранее сообщалось, что сексолог Памелла Стивенсон Конолли дала совет женщине, которая перестала получать удовольствие от секса после отказа от алкоголя. Специалистка посоветовала деликатно и доступно рассказать партнеру о своих потребностях и ожиданиях.

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    Екатерина Улитина
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