Шойгу заявил о принятии дополнительных мер защиты после терактов Украины

Шойгу: после терактов Украины приняты дополнительные меры по защите объектов

После организации Украиной терактов на территории России приняты дополнительные меры для защиты ряда объектов. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил министр обороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты», — сказал министр.

По его словам, Украина устраивает теракты на территории России, так как сталкивается с неудачами в ходе контрнаступления.

30 июля две башни «Москвы-Сити» атаковали украинские беспилотники. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра. Президенту России Владимиру Путину доложили об этом.

До этого, 28 июля, Украина нанесла ракетный удар по Таганрогу. Тогда системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Затем последовал второй удар по региону — в Азовском районе средства ПВО поразили еще одну ракету С-200