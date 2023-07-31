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15:04, 31 июля 2023Россия

Путин утвердил штрафы до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

Президент России Путин утвердил штрафы до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин утвердил новые штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Если ранее размер штрафа за подобное правонарушение составлял от 500 рублей до 3 тысяч, то после подписания главой государства этого закона штрафы составляют от 10 до 30 тысяч рублей.

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    Марк Леонов
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